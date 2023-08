Kitas im Kreis Viersen Hilfskräfte gesichert – Kreis Viersen springt finanziell ein

Der Kreis Viersen will die Eigenanteile für zusätzliche Hilfskräfte in Kitas übernehmen, die eigentlich die Träger zahlen müssten. Hintergrund: Bislang hatte das Land NRW die vollen Kosten für die Hilfskräfte getragen, seit dem neuen Kita-Jahr erstattet es nur noch 90 Prozent. Die SPD-Kreistagsfraktion befürwortet die Übernahme der Eigenanteile durch den Kreis, kritisiert aber das Land. „Hilfskräfte in Kitas haben sich auch nach der Corona-Pandemie als Unterstützung des vorhandenen Personals bewährt. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Kita-Alltag und ermöglichen es den Erzieherinnen und Erziehern, den Fokus auf ihre pädagogische Arbeit zu legen“, sagt Silke Depta, Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion im Jugendhilfeausschuss.