Bei Problemen an den Festtagen Hilfe auch an Feiertagen für Opfer von Gewalt

Hilfetelefone gibt es für Frauen und Männer: „Gewalt gegen Frauen“ Telefon 116016, Link: Hilfetelefon für Frauen und „Gewalt an Männern“ Telefon 0800 1239900; Link: Männerhilfetelefon, für Kinder und Jugendliche („Nummer gegen Kummer“, Telefon 0800 1110333; Link: Kinder-und Jugendberatung) sowie für Mütter und Väter (Elterntelefon 0800 1110550; Link: Elternberatung). In akuter Not kann sich jeder an die Polizei wenden oder deren bundesweiten Notruf 110 wählen; ein Anruf dort ist von jedem Festnetz- oder Mobiltelefon kostenfrei.