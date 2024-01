Bauernproteste am 8. Januar Kreis Viersen und Krefeld: Hier wollen Landwirte am Montag demonstrieren

Diese Route ist angemeldet Start ist am Montag, 8. Januar gegen 9 Uhr. Zur Aufstellung der Traktoren wird ab etwa 8 Uhr die L 372 (Damer Straße zwischen der Kreuzung in Niederkrüchten-Heyen und der Kreuzung mit der Kasender Straße) in Schwalmtal-Amern gesperrt. Der Zug setzt sich in Richtung Viersen-Dülken in Bewegung. Danach werde die Polizei die vorherige Vollsperrung aufheben. Weiter geht es über Schwalmtal, Viersen-Mackenstein, Alt-Viersen inklusive Innenstadt, an Viersen-Süchteln vorbei nach Tönisvorst-Vorst, Reckenhöfe. Dort, so die Polizei, werde sich nach Angaben des Anmelders eine größere Zahl von Traktoren versammeln, die sich in den Zug einreihen. Deshalb wird die Polizei die Straße Reckenhöfe zwischen Schmitzheide und Unterschelthof sperren. Eine Prognose der Uhrzeit sei unmöglich, sie hänge von der Fahrgeschwindigkeit der Kolonne ab. Bereits vor dem Eintreffen des Demonstrationszugs kann es dort laut Polizei zu Verkehrs-beeinträchtigungen kommen, da sich vorher bereits Versammlungs-Teilnehmende mit ihren Treckern treffen. Weitere Traktoren sollen bei der Einfahrt nach Krefeld im Bereich Krefeld-Hüls hinzukommen. „Genauere Angaben sind aktuell noch nicht möglich“, erklärt die Polizei. Es gebe unterschiedliche Faktoren, die am Montag den Verlauf der Proteste der Landwirte beeinflussen können.