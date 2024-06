Von Grillfleisch bis Mini-Vibratoren Automaten-Boom im Kreis Viersen

Frische Eier, Milch und Eis direkt vom Bauernhof, Käse, Grillfleisch, Säfte, Obst, Gemüse, Pizza: Die Auswahl an den meist rund um die Uhr zugänglichen Verkaufsautomaten in der Region ist groß. Vor allem Landwirte haben sie auf ihren Höfen aufgestellt, doch zum Beispiel auch an einer Tankstelle, mitten in einem Wohngebiet, auf einem Feld an einer viel befahrenen Landstraße und in Gewerbegebieten finden sich Exemplare. Schnell aus dem Auto hüpfen, Wunschprodukt ziehen und weiter fahren: Das ist natürlich möglich. Einige der Hof-Standorte eignen sich aber auch als Raststation auf der Radtour oder während der Wanderung – oder gleich als Ausflugsziel.