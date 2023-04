Tanz in den Mai 2023 in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten Maifeiern für Familien, Skater und Tänzer

Am Campingforst Laarer See, Brüggener Straße in Niederkrüchten, ist der Tanz in den Mai auf Samstag, 29. April, 16.30 bis 20.30 Uhr. Geplant ist bei kostenfreiem Eintritt eine große Familien-Party für Familien mit Kinderdisco am Abenteuerspielplatz. Es gibt Aktionen für den Nachwuchs, zwei Kräuterbeete sollen angelegt werden. Am Lagerfeuer wird Stockbrot zubereitet. Vorherige Anmeldung per E-Mail an die Adresse: anmeldung@bushcraft-niederrhein.de.