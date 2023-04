Erste Dienststelle im Kreis Viersen Neue Johanniter-Niederlassung bietet jetzt Hausnotruf und Erste-Hilfe-Kurse an

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nun auch im Kreis Viersen eine Dienststelle eröffnen können, um den Menschen vor Ort eine breite Palette an Dienstleistungen anzubieten“, sagt Richard Krings, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe am Niederrhein. Bereits in der Vergangenheit haben die Johanniter mit befreundeten Vereinen und Organisationen Projekte in Viersen gemeinsam umgesetzt. Durch Kooperationen sollen Dienstleistungen und Hilfsangebote weiter ausgebaut werden.