Artenschutz im Kreis Viersen Drei neue Naturschutzgebiete

Unumstritten war der Plan nicht. Gerade bei der Gemeinde Niederkrüchten gab es, vorsichtig ausgedrückt, Gesprächsbedarf: 600 Hektar kommunaler Waldflächen sollten in Naturschutzgebiet umgewandelt werden. Die Gemeinde fürchtete Konsequenzen für die Forstwirtschaft und für die Jäger, aber auch für Spaziergänger. „Uns ging es nicht darum, den Wald nur als Einnahmequelle zu sehen“, betont Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos). „Wir waren aber in Sorge, dass die geplante Offenlandfläche zu einer Offenlandsteppe werden könnte.“ Ziel der Gemeinde sei es gewesen, dass der Wald auch in 50 oder 100 Jahren noch steht. Das könne er aber nur, wenn Baumarten angepflanzt werden, die ans wärmere Klima angepasst sind. „Das geht mit den Kiefern nicht“, so Wassong. Ein weiteres Ziel der Niederkrüchtener: dass der Friedwald ausgenommen bleibt vom Naturschutzgebiet, damit die Begräbniseinrichtung weiter betrieben werden kann. Die Gespräche mit dem Kreis seien sehr konstruktiv verlaufen; mit dem Ergebnis könne die Gemeinde gut leben, sagt der Niederkrüchtener Bürgermeister. Der Friedwald wurde herausgenommen; für die Waldfläche sind nun „Trittsteine“ geplant, an denen aufgeforstet werden darf.