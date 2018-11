Illegale Entsorgung im Kreis Viersen: Gülle-Razzia in den Niederlanden

Kreis Viersen Die illegale Entsorgung von Gülle aus den Niederlanden auf Feldern in Viersen beschäftigt seit Monaten die Politiker im Kreisgebiet. Jetzt sind mehrere Betriebe in der Provinz Limburg durchsucht worden.

Einsatzkräfte von Polizei und Justiz haben in der niederländischen Provinz Limburg zehn Betriebe und Wohnungen durchsucht und dabei unter anderem Akten und Computer sichergestellt. Wie die niederländische Staatsanwaltschaft mitteilte, stehen die Durchsuchungen in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine Beratungsfirma für Landwirte. Mitarbeiter der Firma sollen Bauern beim Gülle-Betrug geholfen haben.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die Beratungsfirma, den Bauern zu „kreativen Lösungen“ verholfen zu haben, wenn es darum ging, anzugeben, wie viel Dung ihre Tiere produzieren und wohin die Gülle geflossen ist. Die Ermittler vermuten, dass die Bauern beispielsweise auf dem Papier weniger Tiere besaßen als in Wirklichkeit, oder dass sie auf dem Papier mehr Land angaben, als sie tatsächlich besaßen, so dass sie rechnerisch dort auch mehr Dung ausbringen konnten.

Termin Die öffentliche Diskussion findet am Montag, 26. November, 16 bis 19 Uhr, im Forum am Kreishaus, Rathausmarkt 2 in Viersen, statt. Vertreter von Landwirtschaftskammer und Trinkwasserversorgern sprechen. Interessierte sind willkommen.

In den Niederlanden gibt es einen Gülleüberschuss. Die legale Abfuhr sei mit Kosten verbunden, weshalb sich mit der Nichteinhaltung der Regeln viel Geld verdienen lasse, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die illegale Gülleabfuhr führe zu massiver Wettbewerbsverzerrung. Um eine Kontrolle über den Gülleüberschuss zu haben und die Gefahr der Ausbreitung von Tierseuchen so gering wie möglich zu halten, hätten Bauern administrative Verpflichtungen.

Die Beratungsfirma soll hunderten Bauern bei der Buchführung geholfen haben – Ferkelzüchtern, Milchviehhaltern, Geflügelzüchtern und anderen. Neben den Räumen der Beratungsfirma in Heythuysen wurden am Montag auch Geschäftsräume in Mittellimburg durchsucht sowie Wohnungen von drei Mitarbeitern der Firma und einem selbstständigen Berater. Auch die Betriebe von fünf Viehhaltern wurden durchsucht, die die Dienste der Beratungsfirma in Anspruch genommen hatten.