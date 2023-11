Versammlung im Kreis Viersen Grüne wählen neue Doppelspitze

Vier gemeinsame Legislaturen liegen hinter ihnen. Nun haben sie sich gemeinsam ein stückweit in den politischen Ruhestand verabschiedet. Bei der Kreismitgliederversammlung der Grünen in der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal haben Maria Dittrich und Jürgen Heinen als Vorsitzende der Kreis-Grünen ihr Amt niedergelegt. Der Kreistagsfraktion bleiben beide aber erhalten, Jürgen Heinen als Fraktionsvorsitzender und Maria Dittrich als Kreistagsmitglied sowie stellvertretende Landrätin. Auch der Schatzmeister Stefan Tillmann trat zurück. Er war, wie Dittrich und Heinen, seit 2015 Teil des geschäftsführenden Vorstandes.