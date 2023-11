Wirtschaft im Kreis Viersen Gründungswoche bietet zahlreiche Gratis-Seminare für angehende Unternehmer

In Viersen wird die Gewächshaus-Academy mit vier Veranstaltungen in die Gründungswoche integriert. Am heutigen Montag, 13. November, erklärt Referent Thilo Schwedmann, wie Unternehmen visuelle Werbung konzipieren und umsetzen können (14 bis 15 Uhr). Am Dienstag, 14. November, berät Michelle Riether von 11 bis 12 Uhr zu Social-Media-Marketing. Wie stelle ich mein Businessmodell übersichtlich dar? Darum geht’s am Mittwoch von 14 bis 15 Uhr. Und am Donnerstag, 16.. November, gibt Nicole Trapp von der Sparkasse Krefeld von 14 bis 15 Uhr einen Überblick über „Finanzen für Gründer“ und erklärt zum Beispiel auch, wie man einen Gründungskredit beantragt.