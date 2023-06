Gründerstammtisch Kreis Viersen der WFG Start-up-Storys von der Kartoffelkiste

Mathias Brockmann, Gründungsberater der WFG, hatte unter dem Motto „Five minutes of fame“ eingeladen. Gekommen sind Vertreter von rund 40 Unternehmen und Start-Ups. Sie tauschten sich bei regionalen Grillspezialitäten und gekühlten Getränken unter schattigen Bäumen über ihre Erfahrungen gerade in der Gründungsphase aus. Absolut angemessene Atmosphäre bei diesen Temperaturen also. Einige Existenzgründer holte Brockmann zu einem kleinen Talk auf die minimalistische Designbühne - eine Kartoffelkiste.