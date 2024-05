Kreis Viersen am Wochenende Naturschutzbund bittet zur großen Vogelzählung

Mit der Aktion, die nun seit bald 20 Jahren veranstaltet wird, sollen Trends in der Population verschiedener Arten festgestellt werden. Die können dann sogar auf Kreisebene ausgewertet werden, da bei der Zählung der Ort berücksichtigt wird. Am häufigsten im Kreis Viersen wurde im vergangenen Jahr der Spatz („Haussperling“) beobachtet (466 Exemplare, 32 Prozent weniger als im Jahr zuvor), gefolgt von der Kohlmeise (311 Exemplare, minus ein Prozent) und der Dohle (304 Vögel, plus 15 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgten die Amsel (301, minus 17 Prozent), die Ringeltaube (262, plus 35 Prozent), die Elster (222, minus acht Prozent) und die Blaumeise (206, minus 20 Prozent).