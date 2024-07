Staus im Kreis Viersen Grenzkontrollen über die EM hinaus?

Während der Europameisterschaft fühlt sich mancher an ganz frühe Zeiten erinnert, als die Reise in das Nachbarland teilweise noch ein Abenteuer war und lange Kontrollen an der Grenze für Frust sorgten. Aktuell gibt es immer wieder Einsätze der Bundespolizei an der Grenze. Und dann kommt es auf den Autobahnen im Kreis Viersen zu kilometerlangen Staus.