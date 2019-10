Kreis Viersen : Kreis Viersen: Pilze nur für den Eigenbedarf sammeln

Kreis Viersen Wer jetzt im Herbst in den Wald geht und Pilze sammeln möchte, der muss einiges beachten. Und dabei geht es nicht alleine um die Frage, welcher Pilz genießbar ist und welcher giftig.

Der Herbst lockt auch die Pilzesammler wieder in den Wald. Welche Pilze sind essbar? Das ist die wichtigste Frage aus Sicht der Sammler. Eine weitere wichtige Frage gerät dabei schnell in Vergessenheit: Wie viele Pilze darf ich wo sammeln? Der Kreis Viersen weist jetzt noch einmal auf die wichtigsten Regeln hin. Sie sind aus dem Bundesnaturschutzgesetz abgeleitet: Das Sammeln von Pilzen in Naturschutzgebieten ist verboten. Hier ist es ohnehin verboten, die Wege zu verlassen. Außerhalb der Naturschutzgebiete ist das Sammeln in geringer Menge für den Eigenbedarf gestattet. Als geringe Menge gilt das, was für eine bis zwei Mahlzeiten ausreicht. Wer gesammelte Pilze verkaufen möchte, benötigt eine Ausnahmegenehmigung, die beim Kreis Viersen als Untere Naturschutzbehörde mit Begründung beantragt werden muss. Außerdem ist das Einverständnis des Grundstückseigentümers nötig.