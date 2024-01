Gedenken im Kreis Viersen „Die Sucht war ihm immer einen Schritt voraus“

Gemeinsam sangen die Gäste einige Strophen aus dem Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, dessen Text der Theologe Dietrich Bonhoeffer 1944 aus einem Gestapo-Gefängnis als Weihnachtsgruß an seine Verlobte schrieb. Danach legten sie an der Gedenkwand im Innenhof der Suchtberatung an der Kreuzherrenstraße in Dülken jeweils eine Rose nieder – hier erinnern nun die fünf kleinen Namenstafeln zusammen mit mehr als 20 weiteren an verstorbene Klienten. Sie stehen stellvertretend für alle, die gegen eine Sucht gekämpft haben.