Start in den Niederlanden an Fronleichnam Am Wochenende feiert Arcen im Namen der Rose

Kreis Viersen/Arcen · Es muss nicht immer Roermond oder Venlo sein: An deutschen Feiertagen bieten sich bei den Nachbarn in den Niederlanden gleich hinter der Grenze auch andere Ausflugsziele an. Zum Beispiel Arcen.

07.06.2023, 18:08 Uhr

Am Arcener Schloss wird ein Rosenfest gefeiert. Foto: Schlossgärten Arcen

Es soll ja Menschen geben, die an einem „langen“ Wochenende wie dem dank Fronleichnam bevorstehenden im Stau auf der Autobahn 61 gen Venlo verzweifelt sind – und sich wünschten, sie hätten sich ein anderes Ausflugsziel gewählt. Zumal die Landschaft hinter der niederländischen Grenze auch noch andere Anziehungspunkte hat als Outlet-Center und Einzelhandel, der an deutschen Feiertagen geöffnet hat. Zum Beispiel die Schlossgärten in Arcen, nur wenige Kilometer nördlich von Venlo. Und die bieten vom 8. bis 12. Juni jeweils von 10 bis 18 Uhr ein besonderes Spektakel: das Rosenfest. Für das Fest im Namen der Rose liefern Züchter aus der deutsch-niederländischen Grenzregion ihre schönsten Schnittrosen, die von kreativen Floristen in Blumenkunstwerke verarbeitet wurden. Diese Kunstwerke werden in den Gärten und im Schloss ausgestellt. In einem Rosarium blühen zudem im Juni und Juli mehr als 10.000 Rosen. An allen Veranstaltungstagen wird das Operettenduo Maja van ’t Oever und Jan Alofs romantische Opern-, Operetten- und Musical-Melodien singen. Zweimal täglich startet eine Führung, bei der die Besucher mehr über die Rosengärten und Rosensorten erfahren können. Auf dem Turnierfeld gibt es einen Markt, auf dem Produkte rund um die Rose verkauft werden. Die Gärten sind eine historische Parkanlage an einem Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Zu ihnen gehört ein Wasser- und Skulpturengarten, ein schattenreiches „Lommerreich“, einen bienen- und schmetterlingsfreundlicher Staudengarten, einen asiatischen Wassergarten und ein italienischer Garten. Informationen und Eintrittskarten gibt es unter www.schlossgaerten.de. Übrigens: Arcen ist auch Heimat der Hertog Jan Brauerei, die man gewöhnlich nach Voranmeldung besichtigen kann. Am 1. und 2. Juli stellt sie sich jedoch jeweils von 10.30 Uhr bis 19 Uhr bei einem Sommerfestival vor. Mehr dazu unter www.hertogjan.nl.

(RP)