Wirtschaft im Kreis Viersen Finanzlage der Firmen verbessert sich

63,4 Prozent der Betriebe melden eine unproblematische Finanzlage. Das sind mehr als im vergangenen Herbst, als der entsprechende Wert in Folge der Energiekrise bei 58 Prozent lag. Insbesondere in der Industrie und im Großhandel ist der Anteil an Unternehmen, die ihre finanzielle Lage als unproblematisch einschätzen, deutlich gewachsen. Im Dienstleistungssektor lag der Anteil bereits im vergangenen Herbst auf einem hohen Niveau von 66 Prozent.