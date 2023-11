Politik im Kreis Viersen Fehlendes Elterngeld wird Thema im Ausschuss

Dass aktuell 750 Elterngeld-Anträge aus dem Kreis Viersen von der zuständigen Elterngeldstelle in Mönchengladbach noch nicht abschließend bearbeitet sind, wird am Mittwoch, 8. November, die Politiker im Kreisjugendhilfeausschusses beschäftigen. Die SPD hat einen Fragenkatalog an die Kreisverwaltung geschickt, will unter anderem wissen: „Welchen Service bietet die Kreisverwaltung an, um die Problematik zu lösen?“, „Wann hat die Kreisverwaltung von dem Antrags-Stau aus Mönchengladbach erfahren“ und „Wann wird das Ergebnis der im Artikel angekündigten Organisationsprüfung erwartet?“ Der Kreisjugendhilfeausschuss tagt ab 18 Uhr öffentlich im Berufskolleg Viersen.