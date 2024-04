Naturschutz im Kreis Viersen Fahndung nach Haselmaus, Siebenschläfer & Co.

Wer nach dem Feldhamster fahndet, sollte acht bis zehn Zentimeter breite Löcher näher in Augenschein nehmen, die rundherum platt getreten sind. Sie befinden sich an Feldrändern. In den dort abwärts führenden Röhren könnten Feldhamster leben. Die kleinen possierlichen Tiere sind vom Aussterben bedroht. Sichtungen im Kreis Viersen gab es bislang in Viersen-Oberbeberich und Lüttelforst.