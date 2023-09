Politik im Kreis Viersen Ex-Linken-Ratsherr wechselt zur SPD

Am Wochenende kündigte Saßen in einer persönlichen Erklärung an, dass er der SPD beigetreten sei und als Mitglied von Stadt- und Kreistag künftig den beiden SPD-Fraktionen angehören wolle. „Ich habe mir diese Entscheidung lange überlegt und bin ja auch nach wie vor der gleiche Mensch, der sein durch die Wählerinnen und Wähler zuerteiltes Mandat in Zukunft und zumindest für den Rest der aktuellen Wahlperiode in gleichem Sinne und mit der gleichen Absicht und Intention, nämlich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Kreises Viersen ausüben will und wird“, sagte Saßen.