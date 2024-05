Event am 16. Juni Erster Christopher Street Day im Kreis Viersen

Vor 45 Jahren gab es die ersten CSDs in Deutschland – in Berlin und Bremen. Der Christopher Street Day in Köln zieht jährlich mehr als eine Million Menschen an. „Wie sieht es aber aus mit queeren Strukturen hier im ländlichen Raum? Hier in unserem Kreis Viersen? Gibt es Schutzräume für queere Menschen hier im Kreis? Gibt es Räume, in denen Gleichgesinnte sich treffen können, um sich gegenseitig, vor dem Hintergrund gemeinsamer Herausforderungen, zu empowern? Die Antwort ist leider: nein“, sagt Nethen.