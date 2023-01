Befreiungsschlag am OVG Entscheidung zu Coenen-Wahl gefallen

Die Partei Kostenpflichtiger Inhalt Die Linke hatte die Wahl gerichtlich angefochten. Mit der Veröffentlichung einer vierseitigen Anzeige am Sonntag vor der Wahl in einem Anzeigenblatt, in der der Amtsinhaber auf vier Seiten 17 Mal erwähnt und zwölf Mal zitiert wurde, habe die Kreisverwaltung gegen das Gebot äußerster Zurückhaltung in der heißen Phase des Wahlkampfes verstoßen. Eine Beeinflussung der Wahl sei nicht auszuschließen, hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf im März 2022 geurteilt. Der Fehler wiege so schwer, dass er nur durch eine Neuwahl geheilt werden könne.