Kreis Viersen widerspricht Aussagen in Netzwerken : Keine Schächtungen zum Opferfest

Kreis Viersen Der Kreis Viersen widerspricht Posts in sozialen Netzwerken, wonach zum islamischen Opferfest in Fleischbetrieben im Kreisgebiet Tiere geschächtet worden seien.

(hb) In den sozialen Netzwerken kursieren Behauptungen, in Fleischbetrieben im Kreis seien zum islamischen Opferfest Tiere geschächtet worden. Der Kreis Viersen tritt diesen Behauptungen entschieden entgegen: „Dies ist nicht richtig.“ Am 31. Juli und 1. August fanden in insgesamt drei Schlachtbetrieben im Kreis Schlachtungen im Rahmen des Opferfests statt.