Impfen Kreis Viersen : Digitale Impfnachweise werden ab heute ausgestellt

Kreis Viersen Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, kann auch im Kreis Viersen von diesem Montag an einen digitalen Impf-Nachweis erhalten. Während dieser digitale Nachweis im Impfzentrum noch nicht ausgestellt werden kann, bieten Apotheken die Digitalisierung an.

Viele rechnen mit einer sehr hohen Nachfrage. So mahnte die Apotheke am Katharinenhof in Brüggen auf ihrer Facebook-Seite: „Das Portal wird erst am Montagmorgen freigeschaltet. Wie groß der zeitliche Aufwand zur Ausstellung sein wird, wissen wir noch nicht. Eine Bitte: Kommen Sie nicht alle am Montag.“