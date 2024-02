Energiewende im Kreis Viersen Die Trassenideen für die „Windader West“

Damit der von Windkraftanlagen in der Nordsee produzierte Öko-Strom zu den Haushalten in Nordrhein-Westfalen gelangen kann, soll im Kreis Viersen in fünf Jahren mit dem Bau einer großen Stromtrasse begonnen werden. Der Trassenverlauf der „Windader West“ durch den Kreis Viersen und die Auswirkungen der mächtigen Erdkabel auf landwirtschaftliche Betriebe waren am Dienstagabend Thema im Ausschuss für Planung, Bauen und Infrastruktur des Kreises. Dort beantwortete Projektsprecher Linus Dahm vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion auch die Frage, wann und wie sich Bürger einbringen können.