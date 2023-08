Zwangsversteigerungen im Kreis Viersen Diese Häuser kommen bald unter den Hammer

Am Mittwoch, 23. August, wird um 10 Uhr am Amtsgericht Viersen ein Zweifamilienhaus (Baujahr: 1968) mit separat angebautem Einfamilienhausbungalow (Baujahr: 1995) und drei Garagen an der Bonesender Straße 28 in Viersen-Boisheim versteigert. Den Verkehrswert für das 912 Quadratmeter große Grundstück und die Gebäude (Wohnfläche im Haupthaus: 200 Quadratmeter plus 45 Quadratmeter Terrasse, Wohnfläche im Bungalow: 97 Quadratmeter) hat der Gutachter auf 1,1 Millionen Euro taxiert. Im besten Fall für Bieter könnte die Immobilie schon für 550.000 Euro den Besitzer wechseln.