Tierwelt im Kreis Viersen Die Top 10 der Wintervögel 2024

Platz 9 Auf dem neunten Platz landet das Rotkehlchen mit nur 428 gesichteten Tieren; ein Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Was zunächst nicht so gut klingt, kann jedoch schnell relativiert werden, denn die Rotkehlchen wurden in knapp neun von zehn Gärten gesichtet, die im Kreis Viersen unter Beobachtung standen. Im vergangenen Jahr war es nur in acht von zehn Gärten vertreten. Laut Nabu ist das Rotkehlchen vermutlich Deutschlands beliebtester Singvogel. Vielleicht wegen dieses kuriosen Fakts: Anders als bei vielen anderen Singvogelarten können bei den Rotkehlchen auch die Weibchen singen. Ihr Gesang ähnelt dem der Männchen, ist aber etwas leiser und kürzer. Da hat man bei einem Vogelkonzert also gleich doppelt so viele Stimmen. Rotkehlchen sind zudem recht zutraulich. Wer im eigenen Garten das Beet umgräbt, hat schnell eines an seiner Seite. Es sucht in der aufgeworfenen Erde nach Würmern, Schnecken, Spinnen und Insekten.