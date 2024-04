Saison im Kreis Viersen beginnt Nach Ostern wird Spargel billiger – und bunt

Für die Spargelbauern kam Ostern in diesem Jahr zu früh. Zu den Feiertagen gönnen sich viele das Edelgemüse, auch wenn der Preis noch hoch ist. Aber: Die Stangen sind bisher noch zaghaft gewachsen. Das kühle Wetter in den vergangenen Wochen war nicht gut für ihre Entwicklung. „Spargel braucht an der Wurzel kontinuierlich zwölf Grad. Das hatten wir bisher nicht“, erklärt Christina Ingenrieth, Hofnachfolgerin auf dem Genholter Hof in Brüggen. Voraussichtlich ab Mitte April werde ihr Spargel auf den Wochenmärkten angeboten und im hofeigenen Saisonrestaurant aufgetischt werden. Zurzeit ist die Ernte noch zu gering, die kleinen Mengen werden im Hofladen verkauft.