Baustelle auf der A44 Krankheitsfälle sorgen für erneute Verzögerung

Für die Menschen im Kreis Viersen stellt das dann bereits eine deutliche Verbesserung der Situation dar. Es folgt Ende Oktober die Freigabe der Auffahrt in Neersen. Von da an sollen, so die Pläne der Autobahn GmbH, die Arbeiten keine massiven Einschnitte mehr hervorrufen. Im Sommer 2024 dann heißt es auf der Autobahn 44 wieder: Freie Fahrt für freie Bürger. Und das ohne Gefährdungen durch Risse in der Fahrbahn. Zweieinhalb Jahre intensiver Bautätigkeit liegen dann hinter der Autobahn GmbH und große Einschränkungen hinter Berufspendlern.