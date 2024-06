Wirtschaft im Kreis Viersen Dickes Lohn-Plus für Beschäftigte im Bausektor

Das Lohn-Plus mache die Arbeit deutlich attraktiver, so Brüning: „Es lohnt sich wieder, auf dem Bau in die Hände zu spucken. Der neue Tarifabschluss bringt – neben volleren Lohntüten – vor allem auch eins: Respekt für die Arbeit auf dem Bau“, ist der Bezirksvorsitzende überzeugt. Schon jetzt sei klar: Jeweils zum April gibt es mehr Geld – im kommenden Jahr und auch in 2026. „Die nächsten Lohn-Stufen nach oben sind damit sicher“, sagt Tino Brüning.