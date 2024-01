Hilfsangebote im Kreis Viersen Schlechte Noten? Hilfe gibt’s am Zeugnistelefon

■ Grundschulen In den Grundschulen ist die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bereits seit Montag, 22. Januar, möglich. Insbesondere für Viertklässler ist das Zeugnis wichtig, weil es für die Anmeldung an der weiterführenden Schule benötigt wird. Für Fragen ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung unter der Rufnummer 02162 391461 beim Schulamt des Kreises Viersen eingerichtet. Schulrätin Esther Wagner ist am Freitag, Montag und Dienstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr unter dieser Rufnummer erreichbar und kann auch an weitere Ansprechpartner weitervermitteln.