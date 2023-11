Ausbildungsmarkt im Kreis Viersen Das Handwerk will weiblicher werden

Agentur für Arbeit Insgesamt haben im Kreis Viersen und in Krefeld mit 2960 Bewerbern 44 junge Leute weniger als im Vorjahr bei der Berufsberatung nach einer Ausbildungsstelle gefragt. Das ist ein Rückgang von 1,5 Prozent. Ihnen standen 3551 bei der Agentur für Arbeit Krefeld erfasste betriebliche Ausbildungsstellen gegenüber. Dies ist – gegenüber dem Vorjahr – ein um 67 Stellen (+1,9 Prozent) erhöhtes Angebot. Rechnerisch standen somit über das Ausbildungsjahr 100 Bewerbern 121 Ausbildungsangebote offen (wie im Vorjahr). „Der Ausbildungsmarkt zeigt sich weiterhin als Bewerbermarkt. Sowohl auf der Bewerber- als auch auf der Ausbildungsstellenseite verzeichnen wir annähernd das Niveau des Vorjahres“, sagt Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung. „Dies trifft auch auf die Zahl der Jugendlichen zu, die eine betriebliche Ausbildung begonnen haben. Das stabile Ausbildungsplatzangebot ist wie im Vorjahr höher als der Bestand an gemeldeten Jugendlichen.“ Die Arbeitgeber suchten Fachkräfte – der beste Weg dahin sei die Ausbildung im eigenen Betrieb, so Borgloh. „Wir werden in den nächsten Wochen gemeinsam mit unseren Partnern alle Anstrengungen unternehmen, die bisher noch unversorgten Jugendlichen auf die freien Ausbildungsstellen zu vermitteln, und wo dies nicht möglich ist, entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten.“