Gruseln am 31. Oktober : Das Boisheimer Halloween-Haus

Michaela Kaas vor ihrem Haus in Boisheim. Am Montagmorgen beginnt sie mit der Umwandlung zum Halloween-Haus, am Abend freut sie sich auf Besuch von gruselig verkleideten Kindern. RP-Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen So ein Pech: Immer an Halloween wird die Boisheimer Familie Kaas von einem Monster im Keller eingesperrt. Mutige Kinder können ihm aber Süßigkeiten abluchsen. 130 Mädchen und Jungen kamen im vergangen Jahr vorbei. Es ist nicht das einzige Halloween-Haus im Kreis Viersen.

Von Fiona Schultze

Lange Krallen ragen aus der blutroten Haustür, die von Spinnenweben umrahmt ist. Kerzenschein beleuchtet das mystische Haus nur dezent. Die Atmosphäre ist schaurig. Und das soll sie auch sein: Michaela Kaas aus Boisheim schmückt jedes Jahr an Halloween aufwendig ihr Eigenheim: „Am Halloween-Morgen stehe ich früh auf und schmücke bis zum Nachmittag“, berichtet die 56-Jährige. Dabei ist Halloween eigentlich gar nicht ihr Fest: „Ich finde St. Martin großartig.“ Doch die Boisheimerin bemerkte früh, dass nur noch wenige Kinder an St. Martin vorbeikommen: „Die Kinder lieben Halloween.“ Warum also nicht mitspielen?

Als Kaas 2019, genau an Halloween, nach Boisheim zog, besorgte sie Süßigkeiten, noch bevor die ersten Umzugskartons ausgepackt waren. „2020 zur Corona-Pandemie ging es dann mit dem Halloween-Haus richtig los. Kinder blieben zu dieser Zeit auf der Strecke, sie standen hinten an“, erinnert sich Kaas. Mit dem Halloween-Haus wollte die 56-Jährige den Kids eine Möglichkeit zur Freude an der frischen Luft eröffnen.

Info Noch mehr Halloween-Häuser Gleich für mehrere Tage verwandelt Familie Büttgen aus Nettetal ihr Eigenheim in ein Halloween-Haus. Öffnungszeiten Diesen Samstag, diesen Sonntag und auch am Halloween-Montag ist „Büttgens Halloween-Haus“ von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ort Das Halloween-Haus befindet sich im Ortsteil Kaldenkirchen, Ravenstraße 9. Eintritt Der Eintritt ist gratis. Zielgruppe „Wir haben etwas für ganz kleine Kinder im Angebot, wir haben auch ein Grusel-Labyrinth für größere Kinder — und eine Tour für Erwachsene“, berichtet Michaela Büttgen. Im vergangenen Jahr wurde ihr Haus schon einmal zum Halloween-Haus, für die Nachbarskinder. „Diesmal haben wir das deutlich größer aufgezogen“, berichtet Büttgen. Wie im Vorjahr werden die Besucher das schaurig-schön dekorierte Erdgeschoss kennenlernen, „aber wir haben auch Zelte mit Gruselfaktor draußen aufgebaut“. Gruselige Überraschungen lauern überall. Die ganze Familie wird als Erschrecker eingesetzt. Und: Es gibt Süßigkeiten für die Kinder.

Seitdem steckt auch eine Gruselgeschichte hinter der schaurigen Dekoration: Am Halloween-Abend wird die Familie Kaas von einem Monster entführt und im Keller eingesperrt. „Das Monster übernimmt dann das Haus und macht alle Süßigkeiten ausfindig. Diese muss es abgeben, sobald die Kinder ,Süßes oder Saures‘ sagen.“ Bereits ein Drache und eine Hexe haben am 31. Oktober den Haushalt mit all seinen Süßigkeiten übernommen.

Deswegen schmückt Kaas auch erst am Halloween-Morgen das Haus: „Am nächsten Tag schmücke ich bereits um 6 Uhr morgens das Haus ab. Die Kinder sollen wissen, dass der Spuk vorbei ist.“ Oftmals schlendern auch am 1. November noch Mädchen und Jungen mit ihren Freunden am Halloween-Haus vorbei: „Siee wollen dann ihren Freunden beweisen, dass wirklich ein Monster da war und Süßigkeiten verteilt hat. Dann sind jedoch schon alle Dekorationen und Beweise wieder eingepackt.“

Bei der Dekoration versuche die Boisheimerin, die Dekorationselemente in jedem Jahr wiederzuverwenden: „Ich benutze auch viel natürliche Dekoration wie beispielsweise Laub, in diesem Jahr musste ich erstmalig neue Friedhofskerzen besorgen.“

Mittlerweile bedeutet Halloween für sie: „Den ganzen Tag arbeiten und genügend Süßigkeiten besorgen“, sagt sie mit einem Lächeln. Doch der Aufwand lohne sich in jedem Jahr aufs Neue: „Wenn ich die strahlenden Augen von den Kindern sehe und die Dankbarkeit der Mädchen und Jungen spüre, dann weiß ich, wofür ich das alles mache.“

Das Halloween-Haus hat sich in Boisheim fest etabliert: Jedes Jahr rechnen die Kinder erneut mit dem geschmückten Haus an der Kapellenstraße 20, in dem ein Monster großzügig Süßigkeiten verteilt. „Mittlerweile hat sich das auch schon rumgesprochen. Im letzten Jahr waren 130 Kinder da, teilweise sogar aus Dülken.“