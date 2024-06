Gesundheitsamt Kreis Viersen Darf man Cannabis mit in den Sommerurlaub nehmen?

(RP) Am 8. Juli starten die Sommerferien ‒ und damit verbunden für viele Menschen auch die Reisezeit. Wenn verschreibungspflichtige Medikamente ins Ausland mitgenommen werden, sollte eine aktuelle Bescheinigung des Arztes mitgeführt werden. Darauf weist das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hin. Bei Reisen in das fremdsprachige Ausland sollte diese zudem in englischer Sprache verfasst sein. Dies kann helfen, bei einer möglichen Zollkontrolle Missverständnisse zu vermeiden.