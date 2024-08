Kriminalität in Viersen Der beste Schutz gegen Einbrecher

Alle Jahre wieder gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem die Einbruchszahlen im Kreis Viersen in die Höhe schießen. Und zwar dann, wenn man es eigentlich nicht erwartet: im Januar. 134 Einbruchsdelikte zählte die Kreispolizeibehörde im Januar 2024, ein Jahr zuvor waren es sogar 151. Und was ist mit den Sommerferien, der klassischen Hochsaison für Einbrecher?