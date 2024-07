Sorge um deutsch-niederländische Grenzregion „Immer größere Drehscheibe für kriminelle Aktivitäten“

Der Viersener Bundestagsabgeordnete Martin Plum (CDU) hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aufgefordert, die Schaffung eines deutsch-niederländischen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit schneller voranzubringen. „Obwohl sich mehrere Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits seit einigen Jahren für ein deutsch-niederländisches Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit ausgesprochen haben, in dem die Strafverfolgungsbehörden beider Länder nach dem Prinzip der ‚zusammengeschobenen Schreibtische‘ reibungslos kooperieren, ... und auch Ihr Haus ein gemeinsames Polizeizentrum unterstützt..., so sind seit vielen Monaten keine Fortschritte in den Verhandlungen mit der niederländischen Regierung über das angestrebte gemeinsame Polizeizentrum erkennbar“, kritisiert Plum in einem Schreiben, das insgesamt 17 CDU-Bundestagsabgeordnete aus der Grenzregion unterzeichnet haben.