Lärm im Kreis Viersen Wie laut sind die Züge bei Ihnen?

Am Montag, 20. November, beginnt die Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur aktualisierten Lärmaktionsplanung an Schienenwegen des Bundes. Bis zum 2. Januar 2024 können Bürger dem Eisenbahn-Bundesamt eine Rückmeldung zu dem neuen Entwurf des Lärmaktionsplanes geben. Am leichtesten geht das online. Dazu schaltet das Eisenbahn-Bundesamt am Montag eine Beteiligungsmöglichkeit auf der Beteiligungsplattform www.laermaktionsplanung-schiene.de frei.