Blaulicht-Ticker : Ungeklärter Brand und ein ungewöhnlicher Diebstahl in Niederkrüchten

Ungeklärter Brand und ein ungewöhnlicher Diebstahl in Niederkrüchten

Ein ungewöhnlicher Diebstahl, ein ungeklärter Brand und ein Unfall beschäftigen am Wochenende Polizei und Feuerwehr im Kreis Viersen.

Verkaufsstand in Flammen Sonntagnacht um 2.13 Uhr hat ein Holzverkaufsstand im Bereich Mittelstraße/Am Lindbruch in Niederkrüchten gebrannt. Der Löschzug Niederkrüchten war mit zwölf Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Flammen rasch löschen. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. busch

Saunaofen und Sägen gestohlen In der Zeit zwischen Samstag, 3. April, und Samstag, 17. April, sind Einbrecher auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Burghof in Niederkrüchten-Elmpt gelangt. Dort brachen sie laut Polizei zunächst eine Holzsauna auf, danach einen Lagerraum. Sie konnten mit dem Saunaofen und zwei Motorsägen als Beute fliehen. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02162 3770 entgegen. busch-