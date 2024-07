Tierseuche im Kreis Viersen Blauzungenkrankheit in 16 Betrieben ausgebrochen

Im Kreis Viersen ist die Blauzungenkrankheit bereits in mehr als einem Dutzend landwirtschaftlichen Betrieben ausgebrochen und hat auch zu Todesfällen bei Kühen und Schafen geführt. Das teilte eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Im Kreis Viersen wurde in 16 Betrieben – davon elf Rinderbetriebe und fünf Schafhaltungen –, der Ausbruch der Blauzungenkrankheit amtlich festgestellt“, sagte Lea Jansen. „Die klinischen Erscheinungen bei den Tieren sind vielfältig und reichen von hohem Fieber, Fressunlust, Nasenausfluss, vermehrtem Speichelfluss und Ödembildung vor allem im Kopfbereich mit Blaufärbung der Zunge.“ Nicht nur bei Kühen sei es zu verendeten Tieren gekommen, so Jansen: „Bei Schafen sind ebenfalls Todesfälle aufgetreten.“