Missbrauch im Kreis Viersen “Kein Täter soll unentdeckt bleiben“

Hans-Peter Menke, 1960 Pfarrer in St. Notburga in Viersen und 2005 gestorben, ist ein Täter. Als Pfarrer von St. Josef in Krefeld-Traar wurde er 1978 laut Bistum wegen „wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Schutzbefohlenen und homosexuellen Handlungen“ zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Im Jahr 1991 als Pfarrvikar von St. Pius X in Mönchengladbach-Ueddingen, wurde Pfarrer Menke wegen sexueller Belästigung eines Minderjährigen zu einer Geldstrafe von 8.100 DM verurteilt. Er musste laut Bistum die Pfarrstelle niederlegen und nach Aachen ziehen. Als Subsidiar an St. Foillan wurde Menke 2002 erneut wegen eines sexuellen Übergriffs gegen einen Jungen angezeigt. Gegen eine Geldauflage von 1.500 Euro wurde das Strafverfahren eingestellt. „Menke wurde in den Ruhestand versetzt“, so das Bistum, „Bischof Mussinghoff verbot ihm alle Kontakte zu Kindern und Jugendlichen und untersagte ihm die Ausübung aller priesterlichen Dienste.“ Nach dem Tod Menkes seien dem Bistum Aachen auch Beschuldigungen gegen Menke zu sexualisierter Gewalt Anfang der 1960er- und Mitte der 1970er-Jahre bekannt geworden; damals war er Pfarrer in St. Notburga.