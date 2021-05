Probleme in mehreren Kommunen : Kreis Viersen beginnt Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Kreis Viersen Der Kreis plant für drei Kommunen, ein Präparat gegen den Spinner zu spritzen. Bisher gibt es ein Problem mit dem Wetter. So sind die Erfolgsaussichten.

Wie groß ist die Erfolgsquote? Die vorbeugende Behandlung kann, so die Sprecherin des Kreises, keinen hundertprozentigen Schutz gewährleisten, sondern die Ausbreitung des Spinners lediglich deutlich mindern. Während der Kreis mitteilt, dass in den drei Kommunen 2020 die Ausbreitung des Spinners vermindert werden konnte und dass Veränderungen des verfahren nicht gewünscht und erforderlich waren, musste 2020 etwa in Brüggen nachgebessert werden: Bereiche, in denen Mitarbeiter des Kreises aktiv waren, wurden der Gemeindeverwaltung erneut als befallen gemeldet. Ergänzend saugten in Brüggen Feuerwehr und Mitarbeiter des Bauhofs Raupen und Nester ab.