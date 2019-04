Schwalmtal : Kreis Viersen baut Radweg in Schwalmtal-Hagen

Kreis Viersen baut Radweg in Schwalmtal-Hagen

Der Kreis Viersen lässt einen neuen Radweg an der Roermonder Straße zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal errichten. Foto: Kreis Viersen

Schwalmtal Der Radweg von Niederkrüchten nach Schwalmtal endet zurzeit noch kurz hinter der Autobahnüberführung. Der Kreis Viersen beginnt am Montag mit Bauarbeiten für einen neuen Radweg. Kosten: 600.000 Euro.

Der Kreis Viersen beginnt am Montag, 15. April, mit den Bauarbeiten für einen neuen Radweg an der Roermonder Straße (Kreisstraße 9) in Schwalmtal-­Hagen. Derzeit endet der Radweg von Niederkrüchten nach Schwalmtal kurz hinter der Autobahnüberführung. Die Gesamtkosten liegen nach Angaben des Kreises Viersen bei etwa 660.000 Euro und werden zu 70 Prozent vom Land NRW gefördert.