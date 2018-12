Bauprojekt Kreis Viersen : Neue Cafeteria für das Berufskolleg

Der stellvertretende Leiter Gebäudemanagement, Herbert Verlinden, erläutert Schulleiter Karl-Heinz-Greverath, Landrat Andreas Coenen und Kreisdirektor Ingo Schabrich das Gestaltungskonzept der Cafeteria (v.l.). Foto: Kreis Viersen

Dülken Für rund 2,2 Millionen Euro hat der Kreis Viersen den neuen Pausentreffpunkt für Schüler des Berufskollegs in Dülken bauen lassen. Weitere Arbeiten am Schulstandort stehen noch an.

(RP) Der Kreis Viersen hat den früheren Aufenthaltsraum für Schüler im viergeschossigen G-Gebäude an der Nikolaus-Groß-Straße in Dülken komplett umgebaut und durch einen Glaspavillon erweitert. Die neue Cafeteria des Berufskollegs bietet nun Platz für bis zu 150 Schüler. „Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern an jedem Schulstandort eine optimale Infrastruktur und eine ansprechende Umgebung bieten“, betont Landrat Andreas Coenen (CDU). „Mit der Cafeteria können wir ein weiteres Projekt aus dem Förderprogramm ‚Gute Schule 2020‘ erfolgreich abschließen.“

Das G-Gebäude hat nicht nur eine neue Cafeteria bekommen. So habe der Kreis Viersen etwa die Nordfassade energetisch sanieren, die Fenster austauschen und mit Fassadenplatten farblich neu gestalten lassen, informiert ein Kreis-Sprecher. Im Erdgeschoss soll eine Glaswand für mehr Transparenz und Licht sorgen. Darüber hinaus hat das Gebäude nun einen Außenaufzug. „Damit sind die oberen Stockwerke jetzt für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung ohne Probleme erreichbar“, erläutert Kreisdirektor und Bildungsdezernent Ingo Schabrich. „Wir setzen unseren Schulentwicklungsplan auch in Zukunft Schritt für Schritt um. Damit sorgen wir für unsere Schulen. Nicht zuletzt die Berufskollegs des Kreises Viersen gehören in der Region zu den besten“, ergänzt er.

Info Insgesamt knapp drei Millionen Euro verbaut Kosten Die Baukosten für die gesamten Arbeiten belaufen sich auf knapp drei Millionen Euro. Aufgeteilt 2,2 Millionen Euro kostete der Neubau der Cafeteria, 256.000 Euro waren für die Erneuerung der Nordfassade, 240.000 Euro für die Dacherneuerung, 60.000 Euro für den neuen Außenaufzug und 54.000 Euro für die neue Photovoltaik-Anlage mit 30 Kilowatt Peak-Leistung.

Bei der Sanierung des Daches seien vor allem ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt worden, berichtet der Kreis-Sprecher. Auf dem neu gedämmten Flachdach stehe jetzt eine Photovoltaikanlage mit 30 Kilowatt Peak-Leistung. Ihre Energie werde zu 90 Prozent für den Eigenverbrauch des Berufskollegs herangezogen. Das Vordach der Cafeteria werde zudem begrünt. Die Begrünung soll das Dach dämmen, Regenwasser zurückhalten und Lebensraum für Insekten bieten.



Bei den Baukosten hat der Neubau der Cafeteria nach Angaben der Kreisverwaltung mit 2,2 Millionen Euro den Hauptteil ausgemacht. Sie wird vom Viersener Schul-Caterer Schriefers Food Concept betrieben. Das Büro Westform Architekten Rüdiger Lange-Weindorf aus Alsdorf hat den Bau geplant. Gestalterisch wird die Cafeteria von hellen Farbtönen bestimmt. „Einen klaren farblichen Akzent setzt die Essensausgabe, die wir in Orange- und hellen Blautönen gestaltet haben“, erklärt der stellvertretende Leiter Gebäudemanagement, Herbert Verlinden. „Verschiebbare Glaswände sorgen außerdem dafür, dass die Cafeteria sehr variabel einsetzbar ist.“

Schulleiter Karl-Heinz ­Greverath hat festgestellt, dass die Cafeteria seit ihrer Eröffnung gut und gerne genutzt wird: „Unser Unterricht findet bis in den Nachmittag statt. Es ist sehr gut, dass unsere Schülerinnen und Schüler in den Pausen und Freistunden jetzt eine Rückzugsmöglichkeit haben.“ Die Sanierungsarbeiten am Berufskolleg sind mit der Fertigstellung der Cafeteria aber nicht abgeschlossen. „Inzwischen haben die Arbeiten für die Umstrukturierung und Neugestaltung der Grün- und Pflasterflächen des Schulhofs begonnen“, teilt der Kreis-Sprecher mit. Um den Ressourcenverbrauch möglichst gering zu halten, würden die alten, gut erhaltenen Pflastersteine aufgenommen und neu verlegt. Dazu lasse der Kreis Sitzbänke aufstellen, Gabionenmauern setzen und Natursteinblöcke platzieren. Wo vorher eine eintönige Schulhoffläche dominiert hat, sollen in Zukunft Grün- und Pflanzflächen das Bild bestimmen. Die vielfältige Bepflanzung soll die Artenvielfalt von Insekten fördern.

