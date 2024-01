Sternfahrt am Montag, 8. Januar, im Kreis Viersen Proteste der Bauern im Kreis Viersen starten in Niederkrüchten

Vom 8. bis 12. Januar findet eine Aktionswoche statt, bei der Landwirte und Vertreter aus dem Transportgewerbe demonstrieren oder Sternfahrten unternehmen. Sie protestieren gegen die Haushaltspläne des Bundes. Für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft seien eine Förderung von Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung unerlässlich, erklärte am Freitag der Deutsche Bauernverband. In NRW wollen Bauern am Montag landesweit an Kreuzungen und Autobahn-Auffahrten den Verkehr lahmlegen. Größere Versammlungen soll es etwa in Köln, Bonn und Münster geben. Die Proteste werden sich voraussichtlich bis in den Nachmittag erstrecken und deshalb Auswirkungen auf den Berufs- und Schülerverkehr haben.