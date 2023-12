Spatenstich in Viersen Bauarbeiten fürs Förderzentrum West gestartet

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat Landrat Andreas Coenen (CDU) am Freitag den offiziellen Spatenstich für das neue Förderzentrum West und das Straßenverkehrsamt des Kreises Viersen am Ransberg in Dülken vollzogen. Die geplanten Baukosten für beide Gebäude liegen bei rund 70 Millionen Euro. Die Firma Theo Lücker GmbH & Co.KG habe mit den Tiefbauarbeiten begonnen, teilte der Kreis Viersen am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Warum die Presse zum Spatenstich nicht eingeladen war, diese Frage ließ die Kreisverwaltung am Freitag unbeantwortet.