Nach Serie im Kreis Viersen Polizei erwischt Autoaufbrecher auf frischer Tat

Es war wohl seine Dreistigkeit, die dem Mann zum Verhängnis wurde: Auf dem Parkplatz am Kreishaus, nur wenige Schritte von der Kreispolizeibehörde entfernt, brach der 25-Jährige am Montag gegen 3.50 Uhr ein Auto auf. Pech für ihn: Eine Polizeibeamtin, die gerade ihre Schicht beendet hatte, beobachtete ihn dabei und sprach ihn an. Der Willicher flüchtete daraufhin. Die Polizistin nahm die Verfolgung auf und rief Verstärkung hinzu. „Ein Einsatzteam konnte den Mann kurze Zeit später auf der Heimbachstraße stellen“, erklärte ein Polizeisprecher. Er wurde vorläufig festgenommen und vernommen. Dabei habe er weitere Aufbrüche in Viersen gestanden, so der Sprecher. Der 25-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter vorgeführt, eine U-Haft wurde nicht angeordnet. Die Ermittlungen laufen weiter, erklärte der Polizeisprecher. „Die Ermittler prüfen insbesondere, ob der 25-Jährige auch für weitere Pkw-Aufbrüche im Kreisgebiet verantwortlich ist.“