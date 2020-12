Nach der Kommunalwahl im Kreis Viersen : Aufsichtsgremien in NEW-Gruppe neu gewählt

Viersen Die Aufsichtsgremien der NEW-Gruppe mussten neu gewählt werden. Nach den Kommunalwahlen gab es einige Neubetzungen. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) wurde stellvertretende Vorsitzende des Regionalbeirates.

Nach der Kommunalwahl sind die Aufsichtsgremien in der NEW-Gruppe neu besetzt worden, neue Aufsichtsratsvorsitzende wurden gewählt. Nicole Wilms wurde zur Aufsichtsratsvorsitzenden der NEW Kommunalholding GmbH gewählt, ihr Stellvertreter ist Thomas Gütgens.

In der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH ist Angelique Vootz Vorsitzende des Aufsichtsrates. Ihr Stellvertreter ist Rainer Thielmann. Hans Peter Schlegelmilch wurde als Aufsichtsratsvorsitzender der NEW AG ebenso bestätigt wie Stephan Pusch, CDU-Landrat für den Kreis Heinsberg, als Vorsitzender des Regionalbeirates, und Thomas Gütgens als Aufsichtsratsvorsitzender der NEW Viersen GmbH. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) ist stellvertretende Vorsitzende des Regionalrates.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der NEW Umwelt GmbH wurde Ralf Robertz. Thomas Bley, Vorstandsmitglied der NEW AG, wurde zum Mitgeschäftsführer der NEW Kommunalholding GmbH ernannt. Er ist seit Januar 2020 Vorstandsmitglied der NEW AG. „Mit Thomas Bley ist eine kontinuierliche Führung garantiert“, so Vorstandsvorsitzender Frank Kindervatter.