Auszeichnung für Verwaltung Kreis Viersen ist der Beste bei Nutzung von Recycling-Papier

„Recyclingpapierfreundlichster Landkreis“ in Deutschland – dazu ist jetzt der Kreis Viersen ernannt worden. „Mit der vorbildlichen Verwendung von Papier mit dem Blauen Engel in der Verwaltung, den Schulen und der Hausdruckerei landet der Kreis Viersen in diesem Jahr auf dem ersten Platz im Papieratlas-Landkreiswettbewerb 2023 der Initiative Pro Recyclingpapier“, teilte die Kreisverwaltung dazu mit. Mit der Verwendung von Recyclingpapier habe der Kreis 2022 eine Einsparung von mehr als 1,5 Millionen Litern Wasser und mehr als 340.000 Kilowattstunden Energie bewirkt.