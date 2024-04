Online-Recherche in Heiratsregistern Kreisarchiv Viersen eröffnet digitale Fundgrube für Familienforscher

Woher komme ich? Was hat zu mir geführt? Für viele Menschen sind das keine rein philosophischen Fragen. Vor allem im fortgeschrittenen Alter erwacht das Interesse an den eigenen Vorfahren: Lebte unsere Familie schon immer hier am Ort? Welchen Beruf hatte der Urgroßvater? Weil Antworten darauf oft in historischen Dokumenten zu finden sind, bevölkern Ahnenforscher die Benutzersäle vieler historischer Archive. Was früher nur mit Blättern in alten Akten ging, ist dank Digitalisierung heutzutage in vielen Fällen einfacher. Auch das Archiv des Kreises Viersen arbeitet daran, den Zugriff auf Unterlagen zu vereinfachen. Um beispielsweise herauszufinden, dass ein gewisse Heinrich Häser am 15. Mai 1942 in Dülken Agnes Bonsels heiratetet, muss man seit Kurzem nur noch einen der Namen in den Suchschlitz des Archivportals www.archive.nrw.de eintippen. „Bis vor kurzer Zeit mussten für diese und ähnliche Suchen handgeschriebene oder bestenfalls maschinenschriftliche, sogenannte Dezennaltabellen, durchgesehen und mit den dort ermittelten Urkundennummern die gesuchte Personenstandsurkunde herausgesucht und kopiert werden“, beschreibt die Kreisverwaltung diesen Fortschritt.