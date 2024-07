Arbeitslosigkeit in der Region Stabiler Arbeitsmarkt im Juni

Im Kreisgebiet Viersen, also in Kempen, Nettetal und Viersen, liegt die Arbeitslosenquote insgesamt bei 5,6 Prozent. Das Niveau ist damit gleichbleibend zum Vormonat und auch zum Juni 2023. Während die Quoten in Kempen von 4,5 Prozent auf 4,6 Prozent und in Nettetal von 5,6 Prozent auf 5,7 Prozent leicht gestiegen sind, ist sie in Viersen gleichbleibend bei 6,1 Prozent.